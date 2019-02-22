VAR'ı getirmeyen UEFA Galatasaray'ı yaktı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden temsilcimiz, deplasmandan istediği sonucu alamadı. 0-0 biten karşılaşma sonrası turnuvaya veda eden sarı-kırmızılılar, her iki maçta da hakem hatalarının kurbanı oldu.

1-MARCAO'NUN POZİSYONU

İlk karşılaşmada Marcao'nun göğsüne çarpan topu el olarak gören hakem, beyaz noktayı göstermiş ve Portekiz ekibinin 1-0 öne geçmesini sağlamıştı.

2-OFSAYT YOKTU

Hakemler ikinci maçta da skandal bir hataya imza attı. Cimbom, mücadelenin sonlarına doğru Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başarmıştı. Diagne'nin kafa vuruşunda top kaleciden geri dönmüş, pozisyonu takip eden Emre ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu.

Tekrarını izlediğimizde ne Diagne ne de Emre'nin ofsayt olmadığı görüldü. VAR uygulaması UEFA Avrupa Ligi'nde olmadığı için temsilcimizin golü sayılmamış oldu.