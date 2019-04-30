VAR'ın ofsayt teknolojisi

Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

0-0 sona eren mücadelenin 43. dakikasında yaşanan bir ofsayt pozisyonu ise karşılaşmanın önüne geçti.

Galatasaray'ın Senegalli forveti Diagne, Konya savunmasının arkasına sarkmış ve ceza sahası içerisinde düşürülmüştü. Sarı-kırmızılılar penaltı kararı beklerken mücadelenin yardımcı hakemi ofsayt bayrağını kaldırmıştı.

KARARI HAKEM DEĞİL TEKNOLOJİ VERİYOR

Pozisyonun tekrarını izleyen G.Saraylılar ise Diagne'nin geriden çıktığını ve ofsayt kararının yanlış olduğunu belirtmişti. VAR'ın ofsayt kararını sorgulayan futbolseverler, hakemlerin bu konuda yanıldığını düşünmüştü. Ancak yaptığımız araştırmalara göre VAR'ın ofsayt konusunda yanılma ihtimali yok.

Çünkü diğer pozisyonlarda kararı VAR hakemleri verse de, söz konusu ofsayt olunca hükmü teknoloji veriyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

ÜÇ BOYUTLU OFSAYT TESPİT ETME TEKNOLOJİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018 Dünya Kupası'nda da kullanılan "Hawk Eye" isimli firmanın geliştirdiği 'Üç boyutlu ofsayt tespit etme teknolojisi'ni sezon başında satın almıştı.

Çeşitli üniversiteler tarafından test edilmiş ve onaylanmış olan, IFAB tarafından da geçerli not alan bu sistemin hata payı ise sıfır.

Teknoloji şöyle çalışıyor: Bir futbolcu topa temas ettiği anda görüntü donduruluyor. Kullanılan program görüntüyü üç boyutlu hale getiriyor. VAR, ofsayt pozisyonundaki hücum ve defans oyuncularının üzerini işaretliyor.

Ekrana, futbolcuları referans alan kırmızı ve mavi çizgiler otomatik olarak çıkıyor. VAR, ortaya çıkan bu çizgiler sayesinde tespitini çok kolayca yapabiliyor. Yani kamera açısı nedeniyle izleyenlerin yanılma ihtimali var ancak bu teknolojinin yok.

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