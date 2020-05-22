Vasco da Gama'da başkanlık vaadi: Yaya Toure

Brezilya'nın önde gelen ekiplerinden Vasco da Gama'da yeni başkan 2020 yılının sonlarına doğru seçilecek.

Başkan adaylarından biri olan avukat Leven Siano, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eğer başkan olursa takıma tecrübeli futbolcu Yaya Toure'yi getireceğini duyurdu.

''VASCO'DA OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''

Siano'nun yayınladığı videoda Yaya Toure'nin kendisi de yer aldı.

Toure, "Bu projeye beni dahil ettiği için Leven'e teşekkür etmek istiyorum. Vasco'da oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.