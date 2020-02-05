Vasilije Micic: Kazanmaya devam etmeliyiz

Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Micic, yaptığı yazılı açıklamada, Zalgiris mücadelesini değerlendirdi.

"SON DÖNEMDE ÇOK İYİ OYNUYORUZ"

THY Avrupa Ligi'ndeki galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini ifade eden Micic, "Zalgiris maçı, her zaman olduğu gibi yine çok zorlu geçecek. Çünkü onların oyun karakteri böyle ve biz de bu zorlu maça hazır olmalıyız. Son dönemde çok iyi basketbol oynuyoruz ve kazanmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.