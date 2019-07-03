Vedat için G.Saray ile F.Bahçe'nin son teklifleri

Galatasaray'da Fenerbahçe arasında yaşanan Vedat Muriç savaşı Rizespor'a yaradı. İki ezeli rakibin talip olduğu oyuncunun fiyatı her geçen gün artıyor.

Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'le ilgili transfer haberlerini NTV Spor'a değerlendirdi.

"İKİ TEKİF DE TATMİN EDİCİ DEĞİL"

Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin euroluk (yaklaşık 23 milyon TL) teklifine sıcak bakmadıklarını söyleyen Kartal, "Fenerbahçe biraz daha yukarıda ama tatmin edici değil" dedi. (Fenerbahçe'nin 25 milyon TL teklif ettiği öğrenildi.)

Hasan Kartal, ilk hedeflerinin ekonomiyi sıkıntıya sokmamak olduğunu belirtirken, Vedat Muriç için, "Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin euroluk teklifine sıcak bakmıyoruz. Fenerbahçe biraz daha yukarıda bir teklif yaptı. Ancak onların teklifi de tatmin edici değil. Vedat Muriç gibi bir oyuncuyu alabileceğimiz bir rakama çıkmadan oyuncuyu satmayacağız." dedi.

İki takımın da yeni sezonda kadrosunda görmek istediği oyuncu için hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı taraftarların büyük kısmı bu fiyatlara çıkılmasını doğru bulmadıklarını ifade ediyor.

Vedat Muriç, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 17 gol atıp 8 de asist yaptı.