Vedat Muriç 10 gole ulaştı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı ezeli rakibini Kruse, Ozan ve Vedat Muriç'in golleriyle 3-1 mağlup etti.
İlk derbi golünü atan Kosovalı golcü Muriç, böylece gol sayısını 10'a yükseltmiş oldu.
8 SEZON SONRA BİR İLK
Son yıllarda transfer ettiği forvet oyuncularından istediği performansı alamayan Kanarya, ilk defa hedefi vurmuş oldu.
Vedat, Fenerbahçe'de Alex'ten sonra ilk yarıda 10 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.
Alex, 28 golle krallık yaşadığı 2010-2011 sezonunun ilk yarısında rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başarmıştı.
Daniel Güiza: 17 maçta 4 gol
Daniel Güiza: 17 maçta 4 gol
Mamadou Niang: 14 maçta 9 gol
Henri Bienvenu: 16 maçta 4 gol
Moussa Sow: 16 maçta 7 gol
Moussa Sow: 15 maçta 9 gol
Moussa Sow: 15 maçta 6 gol
Fernandao: 16 maçta maçta
Van Persie: 16 maçta 6 gol
Moussa Sow: 13 maçta 7 gol
Roberto Soldado: 13 maçta 3 gol
Michael Frey: 10 maçta 3 gol
Vedat Muric: 15 maçta 10 gol