EURO 2020 Elemelerinde bu gece oynana maçlarda, Türkiye'deki kulüplerde forma giyen 3 futbolcu, milli takımları adına güzel goller kaydetti.
Vedat Muriç, Adem Ljajić ve Miha Zajc'ten şık goller
VEDAT MURİÇ
A grubunda Bulgaristan'a konuk olan Kosova'nın 3-2 yendiği karşılaşmada, Çaykur Rizespor'da top koşturan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Vedat Muriç, 64. dakikada takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.
ADEM LJAJİC
B grubunda da Sırbistan, konuk Litvanya'yı 4-1 mağlup ederken, Beşiktaş'ın on numara'sı Adem ljajić, 90+2'de son golü kaydetti.
MİHA ZAJC
G grubunda Slovenya, deplasmanda Letonya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla yendi. Karşılaşmada son gol, 47. dakikada Fenerbahçe'nin ortasaha oyuncusu Miha Zajc'tan geldi.