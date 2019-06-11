1 Vedat Muriç, Adem Ljajić ve Miha Zajc'ten şık goller Türkiye'de oynayan yabancı golcü futbolcular, EURO 2020 Elemeleri'nde de boş geçmedi.

2 Alper Potuk'un asker imajı Futbolundan çok özel hayatı ve imajıyla gündemden düşmeyen Alper Potuk, sezonun kapanmasıyla askere gitti. Potuk'un son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.

3 Şenol Güneş: Bize terbiyesizlik yapıldı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda havalimanında yaşananlarla ilgili "Evet bekletildik, evet terbiyesizlik yapıldı, bunu yapanlar düşünsün." dedi.

4 Serdar Aziz'i albay karşıladı Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz'i bedelli askerlik için gittiği Ankara'da albay tarafından karşılandı.

5 Galatasaray'dan Juan Mata atağı Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Manchester United'la sözleşmesi sona eren Juan Mata'ya teklif götürdü.

6 Şener Özbayraklı, Fenerbahçe fotoğraflarını sildi Şener Özbayraklı, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını kaldırdı.

7 Emre'ye fırça uzatan Belçikalı yaşananları anlattı A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatarak gündeme gelen Belçikalı Corentin Siamang, gazeteci taklidi yapmak için böyle bir harekette bulunduğunu söyledi.

8 Aranan isim Belçikalı çıktı İzlanda havalimanında Emre Belözoğlu'na röportaj yaparken tuvalet fırçası uzatan kişinin Belçikalı Corentin Siamang olduğu öğrenildi.

9 Futbolcular askerliğini hangi illerde yapacak Süper Lig'de top koşturan futbolcular için askerlik vakti geldi. Aralarında Alper Potuk, Serdar Aziz ve İsmail Köybaşı gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu birliğine katıldı.