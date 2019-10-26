Vedat Muriç durdurulamıyor

Vedat Muriç durmuyor, atmaya devam ediyor...

Sezon başından bu yana mücadeleci futboluyla göz dolduran forvet oyuncusu, attığı gollerle de takımına büyük katkı sağlamaya devam ediyor.

Son olarak Konyaspor karşısında da mükemmel bir gole imza atan Kosovalı oyuncu, tüm spor severlere ne kadar doğru bir transfer olduğunu bir kez daha kanıtladı.

9 MAÇTA 5 GOL 1 ASİST

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 9. Süper Lig maçında 5 gol 1 asiste imza atan Muriç, hem attığı gollerle hem de hırslı oyunuyla taraftarların gözdesi oldu.

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren oyuncu, tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanmıştı.