Vedat Muriç düşüşe geçti

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan isim olan Vedat Muriç, son haftalarda vasatı aşamaz oldu.

Son olarak ligin 19. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinde ağları havalandıran Kosovalı golcü, 3 haftadır gol atamıyor.

Düşüşün nedenini araştıran sarı-lacivertli teknik heyetin, 25 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe-Gaziantep maçının son anlarında kırmızı kart gören yıldız futbolcunun cezasını kupada çekip ligde oynamak için böyle bir hareket yaptığı iddia edilmişti.

KART ELEŞTİRİLERİ PSİKOLOJİSİNİ BOZDU

PFDK'ya sevk edilen Vedat'a ceza çıkmasa da, golcü oyuncunun sosyal medyadaki ithamlardan psikolojik olarak çok etkilendiği ortaya çıktı.

Muriç'in motivasyonunu yeniden artırmak isteyen teknik heyetin bu yönde çalışmalar yaptığı belirtildi.