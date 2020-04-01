Vedat Muriç: Elimizi taşın altına koymalıyız

Vedat Muriç, FB TV'nin Instagram'dan düzenlediği canlı yayına katıldı.

Kosovalı golcü, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan yardıma muhtaç insanlar için düzenlenen kampanyalar hakkında konuştu.

"ZOR ZAMANDA EL UZATMADA BİR NUMARAYIZ"

25 yaşındaki futbolcu, "Böyle durumlarda hepimiz elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Bizim gibi kulüplerin öncülük yapıp, başkalarını davet etmesi çok güzel ve anlamlı. Bizim insanımız böyle görmüş, zor zamanda el uzatmada bir numarayız." ifadelerini kullandı.

"BOYNUMUZUN BORCU"

Vefa Kampanyası'ndan sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu'nun bahsettiğini aktaran Muriç, "Hepimiz bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Neler yapabiliriz diye ufak bir toplantı yaptık ve bağış yapmaya karar verdik. Kaptanımız bunu zorunlu kılmadı, 'isteyen yapar isteyen yapmaz dedi' ama küçükten büyüğüne herkes katkı sağladı. Elazığ ve Malatya depreminde herkes kendi bütçesinden oradakilere yardım etti. Bu tür yardımların yapılması herkesin insanlık adına boynunun borcu diye düşünüyorum." diye konuştu.