Vedat Muriç Fenerbahçe'de

Uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Vedat Muriç'in yeni takımı Fenerbahçe oldu.

VEDAT REKABETİNİ FENERBAHÇE KAZANDI

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'la girdiği Vedat Muriç yarışını kazandı. Son yıllarda transferde sık sık karşı karşıya gelen ezeli takımların rekabetinde bu kez Fenerbahçe üstün gelen taraf oldu.

Karadeniz ekibine Galatasaray'dan daha iyi bir teklif yapan Fenerbahçe, önce Rizespor'u ardından 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etti ve transferi bitirdi.

Muriç'in Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır.



Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır.



Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz."