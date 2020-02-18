Vedat Muriç, Galatasaray derbisini boş geçmek istemiyor

Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibin oynadığı son 3 maçta etkisiz bir performans ortaya koyan Vedat Muriç, derbiyle birlikte eski performansına kavuşmayı amaçlıyor.

DERBİDE GOL ATIP YENİDEN ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Kosovalı golcü, her ne kadar Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarını boş geçse de kritik maçta, Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı olacak.

Derbi öncesi Ersun Yanal ve teknik kadronun moralini yükseltmeye çalıştığı Muriç de Galatasaray'ı boş geçmeyerek, 'gerçek Fenerbahçeli' olmayı hedefliyor.

Yıldız oyuncu, "Derbide kazanacağız. Bu kez çok farklı olacak." diyerek iddiasını ortaya koydu.