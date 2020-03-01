Vedat Muriç: Gol attım ama olmadı, şans bize de gülecek

Fenerbahçe'de Vedat Muriç, ligin 24. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

Futbolun ve golün önemli olmadığı günlerden geçildiğini belirten Muriç, "Kahraman askerlerimiz şehit oldu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu ortamda maç oynamak zor, futboldan daha önemli şeyler var. İnşallah daha fazla kayıp vermeyiz." dedi.

"ŞANS BİZE DE GÜLECEK"

Son dönemde gol atamadığını dile getiren Kosovalı, "Bugün gol attım ama kazanamadık. Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.

MURİÇ, GOLDEN SONRA ASKER SELAMI VERDİ

Öte yandan Antalyaspor karşısında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atan Muriç, Mehmetçik'e selam gönderdi.

Muriç'e takım arkadaşları Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Jailson ve Dirar'da katıldı.

Antalyaspor taraftarları ise Fenerbahçeli oyuncuların asker selamını alkışlarla destekledi.