Ensonhaber.com'a dön

Vedat Muriç hayal kırıklığı yaşattı

M.United scout ekibinde yer alan Krsto Kilibarda, Vedat Muriç'i izlemek için Alanya'ya geldi. Ancak Kosovalı golcü, vasatı aşamadı.

| Haber Merkezi
Vedat Muriç hayal kırıklığı yaşattı
Yorum Yap

Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede gözler Vedat Muriç'teydi.

Ancak Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı'nda attığı gollerle Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Kosovalı golcü, Alanyaspor karşılaşmasında hayal kırıklığı yarattı.

(Fotoğraf: Yakup Çınar)

HEYECAN YAPTI

Manchester United'ın Doğu Avrupa’dan sorumlu ‘scout’u olan Krsto Kilibarda’nın tribünde olduğu maçta heyecan yapan 25 yaşındaki futbolcu, beklentileri karşılayamadı.

Ligde 3 maçta 2 gol atan Kosovalı oyuncu, milli takımda da gollerine devam etmişti. Çekya’yı 2-1 yendikleri maçta 1 gol atan Muriç, deplasmanda 5-3 kaybettikleri mücadelede de İngiltere’ye karşı 1 gol 2 asist üretmişti.

ALANYASPORLU TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Öte yandan karşılaşma boyunca lider Alanyaspor'u destekleyen turuncu-beyazlı taraftarlar, alınan galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM