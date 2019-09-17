Vedat Muriç hayal kırıklığı yaşattı

Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede gözler Vedat Muriç'teydi.
Ancak Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı'nda attığı gollerle Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Kosovalı golcü, Alanyaspor karşılaşmasında hayal kırıklığı yarattı.
(Fotoğraf: Yakup Çınar)
HEYECAN YAPTI
Manchester United'ın Doğu Avrupa’dan sorumlu ‘scout’u olan Krsto Kilibarda’nın tribünde olduğu maçta heyecan yapan 25 yaşındaki futbolcu, beklentileri karşılayamadı.
Ligde 3 maçta 2 gol atan Kosovalı oyuncu, milli takımda da gollerine devam etmişti. Çekya’yı 2-1 yendikleri maçta 1 gol atan Muriç, deplasmanda 5-3 kaybettikleri mücadelede de İngiltere’ye karşı 1 gol 2 asist üretmişti.
ALANYASPORLU TARAFTARLARDAN TAM DESTEK
Öte yandan karşılaşma boyunca lider Alanyaspor'u destekleyen turuncu-beyazlı taraftarlar, alınan galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı.