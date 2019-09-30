Vedat Muriç: Kazanamıyorsanız mağlup olmayacaksınız

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi G.Saray derbisinde 3 puanı kaçıran taraf olduklarını dile getirirken, "1 puan kötü değil ama yenemediğimiz için üzülmeliyiz. Antalya maçını kazanarak milli maç arasına avantajlı dönmek istiyoruz" dedi.

"ÇOK FAZLA POZİSYON BULDUK AMA DEĞERLENDİREMEDİK"

Açıklamasına devam eden Vedat Muriç sözlerine şu şekilde devam etti:

"Derbide çok fazla pozisyon bulmamıza rağmen değerlendiremedik. Buradan kazanamıyorsanız mağlup olmayacaksınız. Ligde her maç önemli her puan önemli.

Burada alınan 1 puan bile şampiyonluk için belirleyici olabiliyor. Ama dönüp; baktığımızda kazanabileceğimiz bir maçtı. Şimdi taraftarımızın da desteğiyle en kısa sürede lider olmak istiyoruz."