Vedat Muriç: Kosova için sahada ölürüm

Fenerbahçe ile sezona hızlı başlayan ve performansını Kosova Milli Takımı'nda da sürdüren Vedat Muriqi, İngiltere maçı için de iddialı sözler kullandı.

15 maçtır yenilmeyen Kosova'nın son olarak Çekya'yı 2-1 yendiği maçta eşitlik golünü kaydeden Muriqi, ''Ben, takım arkadaşlarım ve tüm teknik ekibimiz Kosova için sahada ölmeye hazırız. Bu ülke ve bu forma için hepimiz elimizden gelenin %1000'i yapacağız.'' sözlerini kullandı.

Öte yandan İngiliz basını, Kosova'nın yükselen performansına geniş yer ayırırken ülkenin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Muriqi hakkında övgü dolu sözler kaleme aldı.

THE GUARDIAN: ''GLADYATÖR FORVET!''

Guardian, 25 yaşındaki forvet için ''İngiltere, gladyatör gibi bir forvet olan ve şu an Fenerbahçe'de formda bir dönem geçiren Muriqi'ye mutlaka önlem almalı.'' yorumunda bulundu.