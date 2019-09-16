Vedat Muriç, ManU'nun radarında

Rizespor'dan Fenerbahçe'ye geldikten sonra hem sarı-lacivertli ekipte hem de Kosova Milli Takımı'nda form grafiği yükselen Vedat Muriç'i İngilizler izlemeye geliyor.

ALANYA'DA TAKİP EDİLECEK

Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 3 maçta 2 gol atan 25 yaşındaki golcü, milli takımda da gollerine devam etti.

Euro 2020 elemelerinde 2-1 kazanılan Çekya karşılaşmasında 1 gol atan Vedat, İngiltere'ye 5-3 kaybedilen mücadelede ise 2 asist ve 1 gollük performans sergiledi.

İngilizlerin radarında olan Kosovalı forvet, İngiltere karşısındaki futboluyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

İngiltere-Kosova mücadelesinde Tottenham tarafından izlenen Vedat'ın, bu akşam Alanyaspor karşısında ise Manchester United'ın gözlemcileri tarafından takip edileceği öğrenildi.