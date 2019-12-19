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Vedat Muriç mi Burak Yılmaz mı

Fenerbahçe, pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbide gözler Vedat Muriç ve Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

| Haber Merkezi
Vedat Muriç mi Burak Yılmaz mı
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Süper Lig'de ilk yarının son derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan dev mücadelede tüm gözler golcülerin üzerinde olacak.

Şu ana kadar attığı gollerle sarı-lacivertli takımı sırtlayan isimlerin başında gelen Vedat Muriç, kritik karşılaşmaya özel olarak hazırlanıyor.

9 GOL 2 ASİST

Ligde çıktığı 14 maçta 9 kez fileleri havalandıran ve 2 de asist yapan Kosovalı forvet, derbide de ağları havalandırma peşinde.

5 GOL 2 ASİST

Sakatlığı nedeniyle sezon başında birçok maçta forma giyemeyen kaptan Burak Yılmaz ise sonrada toparlanarak 5 gol 2 asistlik bir performans sergilemeyi başardı.

34 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de galibiyeti getiren golü atarak 14 yıllık kazanamaması serisini bitirmek istiyor.

İki futbolcuya da kritik mücadelede büyük iş düşecek.

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