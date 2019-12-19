Vedat Muriç mi Burak Yılmaz mı

Süper Lig'de ilk yarının son derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan dev mücadelede tüm gözler golcülerin üzerinde olacak.

Şu ana kadar attığı gollerle sarı-lacivertli takımı sırtlayan isimlerin başında gelen Vedat Muriç, kritik karşılaşmaya özel olarak hazırlanıyor.

9 GOL 2 ASİST

Ligde çıktığı 14 maçta 9 kez fileleri havalandıran ve 2 de asist yapan Kosovalı forvet, derbide de ağları havalandırma peşinde.

5 GOL 2 ASİST

Sakatlığı nedeniyle sezon başında birçok maçta forma giyemeyen kaptan Burak Yılmaz ise sonrada toparlanarak 5 gol 2 asistlik bir performans sergilemeyi başardı.

34 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de galibiyeti getiren golü atarak 14 yıllık kazanamaması serisini bitirmek istiyor.

İki futbolcuya da kritik mücadelede büyük iş düşecek.