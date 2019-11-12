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Vedat Muriç milli takımda sakatlandı

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, sakatlığı nedeniyle ülkesi Kosova'nın Çek Cumhuriyeti ve İngiltere maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

| Haber Merkezi
Vedat Muriç milli takımda sakatlandı
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Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Vedat Muriç, milli takım kampında sakatlık geçirdi. Kosova, golcü futbolcunun kadrodan çıkarıldığı duyurdu.

Oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süre, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. 

Rizespor'dan sarı-lacivertli ekibe sezon başında transfer olan Muriç, attığı 7 golle Fenerbahçe'yi sırtlıyor.

MURİÇ'TEN MİLLİ FORMAYLA 6 MAÇTA 4 GOL

Muriç, EURO 2020 Elemeleri'nde 6 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.

2016 yılında UEFA ve FIFA'ya üyeliği kabul edilen Kosova, UEFA Uluslar D Ligi'nde 3. Grubu lider tamamlamıştı.

Kosova, EURO 2020 Elemeleri'nde ise A Grubu'nda İngiltere ve Çekya'nın ardından 11 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.

14 Kasım'da deplasmanda grubun ikincisi Çekya ile karşılaşacak  Kosova, ardından 17 Kasım'da evinde grup birincisi İngiltere'yi ağırlayacak.

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