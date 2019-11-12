Vedat Muriç milli takımda sakatlandı

Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Vedat Muriç, milli takım kampında sakatlık geçirdi. Kosova, golcü futbolcunun kadrodan çıkarıldığı duyurdu.
Oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süre, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Rizespor'dan sarı-lacivertli ekibe sezon başında transfer olan Muriç, attığı 7 golle Fenerbahçe'yi sırtlıyor.
MURİÇ'TEN MİLLİ FORMAYLA 6 MAÇTA 4 GOL
Muriç, EURO 2020 Elemeleri'nde 6 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.
2016 yılında UEFA ve FIFA'ya üyeliği kabul edilen Kosova, UEFA Uluslar D Ligi'nde 3. Grubu lider tamamlamıştı.
Kosova, EURO 2020 Elemeleri'nde ise A Grubu'nda İngiltere ve Çekya'nın ardından 11 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.
14 Kasım'da deplasmanda grubun ikincisi Çekya ile karşılaşacak Kosova, ardından 17 Kasım'da evinde grup birincisi İngiltere'yi ağırlayacak.