Vedat Muriç: Rakibe olanlar bize olmuyor

Süper Lig'de Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Vedat Muriç maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Fiziki durumum normalde 5-6 haftada düzeliyor. Burdan sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Yine az bir ağrım var ama takımla olmak istedim. 90 dakika yer alamayacağımı belirttim. Sahada nefes nefese kaldım 25 gündür idmanlardan uzağım."

"BİR DEĞİL İKİ DEĞİL"

"Rakibe olanlar bize olmuyor. Geçen hafta Emre ağabeyin penaltısı tekrarlanmadı. Artniyet aramamaya çalışıyorum ama bir değil, iki değil. İnşallah hep birlikte doğruyu buluruz."

"Bandaj olmadan oynayamam. Ordaki 3 bağdan ikisi kopuk. Skora katkı yapmak hücum oyuncusu için her zaman önemlidir. Asist yapmak da önemli. İnşallah bu maçı Gençlerbirliği maçında telafi edeceğiz."