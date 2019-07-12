Ensonhaber.com'a dön

Vedat Muriç: Ramil Guliyev'le birbirimize benziyoruz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, milli atlet Ramil Guliyev'e benzerliği hakkında konuştu. Kosovalı golcü, "İkimiz de bu büyük kulübün formasını taşıyoruz, ortak noktamız bu" dedi.

| Haber Merkezi
Vedat Muriç: Ramil Guliyev'le birbirimize benziyoruz
Yorum Yap

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni takımıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Vedat Muriç, sarı-lacivertlilere katıldığı ilk andan itibaren camianın büyüklüğünü daha iyi anladığını belirtti.

TARAFTARIZ HAKLI BENZİYORUZ

Fenerbahçe'nin rekortmen milli atleti Ramil Guliyev ile benzerliğine de değinen Vedat Muriç, "Taraftarlarımızın paylaşımlarını sosyal medyada gördüm. Ben de benzediğimizi düşünüyorum, çok haklılar. En büyük noktamız ikimizin de bu büyük kulübün çatısı altında bu kutsal formayı taşıyor ve Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor olmamız. Ramil Guliyev'e çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM