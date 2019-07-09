Vedat Muriç: Sırplar evimizi bombaladı

Galatasaray'la Fenerbahçe'nin transfer etmek için yarıştığı ve son aylarda futbol gündeminin 1 numaralı ismi olan Muriç, zorluklarla dolu bir çocukluk yaşamış.

Kosovalı futbolcunun geçmişte verdiği ve savaştan mucize eseri kurtuluşunu anlattığı röportaj, sarı-lacivertli ekibe imza attıktan sonra yeniden akıllara geldi.

Muriç'in 2016 yılında yaptığı açıklamalar şöyle:

"SIRPLARIN ELİNDEN KAÇTIM"

"Savaş dönemi çok zordu. Bu yüzden Kosova'dan kaçıp 2 yıl Arnavutluk'ta yaşadık. Evlere baskına geliyordu Sırplar. Çoluk çocuk dinlemeden öldürüyorlar, erkekleri alıp işkence yapıyorlardı. Bizim eve de geldiler. Para ve değerli eşyaları aldılar. Bize, '2 saate kadar kaçın yoksa burayı bombalayacağız' dediler. 6 yaşındaydım ama dün gibi hatırlıyorum. 2 gün bodruma saklanmıştık, bulmuşlardı bizi. Sonra kaçtık."

"Arnavutluk’ta bir eve sığındık. 50 kişiydik sülalece. 50 kişiye günlük yalnızca 2 litre süt veriliyordu. Bununla yetinmek zorundaydık. Sabah, öğlen, akşam soğan ekmek yerdik. Annem ağlardı hep."

"Kosova'da başladım futbola. Benim en büyük sıkıntım babamın ölmesiydi. 7 yaşındaydım. Babam da futbolcuydu. Futbol oynarken hocası kampa almamış, ona kızmış ve hentbol oynamaya başlamış. Ülkenin en iyilerinden biri olmuş. Sonra futbola döndü ve saha içerisinde kalp krizi geçirip vefat etti. Annemin telkiniyle futbola başladım. Çünkü babam futbolcu olmamı çok istiyordu."