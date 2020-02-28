Vedat Muriç stres yaşıyor

Son golünü 19. haftada oynanan Başakşehir maçında atan Vedat Muriç, o mücadeleden bu yana ortalarda gözükmüyor.
Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarını boş geçen Kosovalı oyuncu bir türlü toparlanamadı.
STRESE GİRDİ
Adının Manchester United'la anılması ve takımın git gide düşüşe geçmesi nedeniyle üzerinde baskı oluşan 25 yaşındaki futbolcunun strese girdiği ortaya çıktı.
Teknik heyet haftalardır Vedat'la özel olarak toplantı yapsa da, görüşmelerin Kosovalı forvete bir faydası olmadı.