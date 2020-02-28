Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Vedat Muriç stres yaşıyor Kendisi hakkında çıkan transfer iddialarının ve takımın git gide düşüşe geçmesinin, Vedat Muriç'in üzerinde baskı yarattığı öğrenildi.

2 FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama FIFA kiralık transferlerle ilgili önemli bir değişikliğe gitti. 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 futbolcuya izin verilecek.

3 Başakşehir'in muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan temsilcimiz Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu. M.United, Inter, Roma ve Sevilla en güçlü takımlar olarak gözüküyor.

4 Başakşehir son 16'da UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3-1'in rövanşında Sporting Lizbon'u 4-1 yenerek son 16'ya yükseldi.

5 PFDK G.Saray-F.Bahçe maçının kararlarını açıkladı PFDK, Fenerbahçe - Galatasaray maçı kararlarını açıkladı. F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncu Deniz Türüç 1 maç men cezası aldı.

6 Ali Koç, moral yemeği düzenledi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kötü sonuçların ardından moral, motivasyon yemeğinde Fenerbahçe Futbol Takımı ve teknik heyetle bir araya geldi.

7 Mert Hakan Yandaş: Şampiyonlukluk için elimizden geleni yapacağız Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, "Sonuna kadar bu yarışı zorlayacağız. Önemli olan Sivasspor'u Avrupa'ya taşımak" dedi.

8 Süper Lig'de zirve yolu kaleden geçiyor Süper Lig'de zirve yarışı kızışırken, Muslera ve Uğurcan Çakır'ın performansı takımlarını şampiyonluk potasında tutmaya devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise kalesini korumakta güçlük çekti.

9 Babel gitti, Galatasaray ligde seriye bağladı Galatasaray teknik ekibinin, sahada "el freni" olarak nitelendirdiği ve devre arası yolların ayrıldığı Ryan Babel sonrası sarı-kırmızılılar, ligde 6 maçta 18 puan topladı.