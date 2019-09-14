Vedat Muriç teklifler hakkında konuştu

Ç.Rizespor'dan 3.5 milyon euroya transfer edilen Vedat Muriç, kısa sürede gösterdiği performansla takdir topladı.

Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımında gollerini sıralayan 25 yaşındaki futbolcu, dev takımların da dikkatini çekmeyi başardı.

Tottenham, West Ham, Milan, Napoli, İnter, Atletico Madrid ve Valencia takımlarının Kosovalı forveti yakından takip ettiği öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMADAN GİTMEM

Yönetimle bir görüşme yapan ve gelen teklifler hakkında konuşan golcü futbolcunun "Ben Fenerbahçe’ye yeni geldim ve burada başarılı olup şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dediği öğrenildi.