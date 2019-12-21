Vedat Muriç'e en iyi futbolcu ödülü

Fenerbahçe’de bu sezon 15 resmi maçta 10 gol atıp 2 asist yapan Vedat Muriç, ülkesi Kosova’da da gündemde olmaya devam ediyor.

Başarılı forvet, 2019 yılında Kosova’nın en iyi futbolcusu seçildi.

Kosova Futbol Federasyonu tarafından yapılan ödül töreninde Muriç’in en iyisi olduğu açıklandı.

2019 yılında ülkesi Kosova, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formalarıyla 25 golü bulan Muriç, ödül törenine videolu görüntüyle katıldı.

Muriç, pazar akşamı Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş derbisine çıkacağı için geceye katılamadığını ve İstanbul’da olmak zorunda olduğunu söyledi.