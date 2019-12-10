Vedat Muriç'e İtalya'dan teklif var

Sezon başında Rizespor'dan Fenerbahçe 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Vedat Muriç'in, talipleri her geçen gün artıyor.

FENERBAHÇE DEVRE ARASI SATMAYACAK

Tottenham, Leicester, Frankfurt ve Monaco'nun takibinde olan Kosovalı golcü için Lazio'nun, sarı-lacivertli ekibin kapısını çaldığı yazıldı. İtalyan ekibinin, Muriç için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro önerdiği ifade ediliyor.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 maçta 10 gol atarken, gösterdiği performansla sarı-lacivertlileri şampiyonluk yarışında tutuyor.

Lazio'nun astronomik teklifine rağmen Fenerbahçe'nin, Muriç'i satmayacağı aktarıldı.

Son olarak 2014 yılında şampiyon olan ve son 5 yılda kupaları ezeli rakiplerine kaptıran Kanarya, bu sezon hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirledi. Fenerbahçe'nin Vedat'ı devre arası satmayacağı, sezon sonunda ise gelen tekliflere göre değerlendirme yapacağı belirtiliyor.