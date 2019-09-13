Vedat Muriç'i 7 kulüp istiyor

Ç.Rizespor'daki performansıyla Fenerbahçe'ye transfer olmayı başaran Vedat Muriç, sarı-lacivertli formayla çıktığı 3 maçta 2 gol atmış ve ortaya koyduğu futbolla alkış toplamıştı.

Aynı oyunu milli takımda da sürdüren Kosovalı golcü, Çekya ve İngiltere maçlarında toplam 2 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Dev takımların dikkatini çeken Vedat'a tam 7 kulübün talip olduğu ortaya çıktı.

Tottenham, West Ham, Milan, Napoli, İnter, Atletico Madrid ve Valencia takımlarının 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Golcü futbolcuyu bu sezon kesinlikle elden çıkarmayı düşünmeyen yönetim ise, bu performansını devam ettirmesi durumunda Kosovalı forveti yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

Vedat Muriç'in sözleşmesine bakıldığında ise herhangi bir serbest kalma maddesinin bulunmadığı görülüyor. Yönetim, bir rakam belirlemeyerek Vedat'ın düşük bir ücretle alınmasını engellemiş oldu.

KRUSE: LEWANDOWSKİ GİBİ

Öte yandan Muriç hakkında konuşan Max Kruse, ''Çok hırslı, çok istekli, çok çalışkan... Lewandowski'ye benzetiyorum kendisini. Bunu ona da söylüyorum. Bence 2-3 sezon içinde Bayern seviyesinde olacak'' yorumunda bulundu.