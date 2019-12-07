Ensonhaber.com'a dön

Vedat Muriç'i izlemeye gelen takımlar

Vedat Muriç'i yakından takip etmek için İstanbul'a gelen Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt'un scout ekipleri, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını tribünden izledi.

| Haber Merkezi
Vedat Muriç'i izlemeye gelen takımlar
Yorum Yap

Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de iki gol atan Vedat Muriç, maçın yıldızı oldu.

Ligdeki gol sayısını 9'a yükselterek Cisse ve Jahovic'i yakalayan Kosovalı golcü, Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

3 KULÜP DAHA İZLEDİ

Birçok takımın radarında olan 25 yaşındaki futbolcuyu dün de 3 takım yakından takip etti.

Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt takımlarının scout ekipleri, dün akşam Kadıköy'deydi.

Vedat'ı canlı olarak izleyen üç kulübün de golcü futbolcu için olumlu rapor verdikleri öğrenildi.

 

 

 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM