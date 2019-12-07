Vedat Muriç'i izlemeye gelen takımlar

Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de iki gol atan Vedat Muriç, maçın yıldızı oldu.

Ligdeki gol sayısını 9'a yükselterek Cisse ve Jahovic'i yakalayan Kosovalı golcü, Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

3 KULÜP DAHA İZLEDİ

Birçok takımın radarında olan 25 yaşındaki futbolcuyu dün de 3 takım yakından takip etti.

Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt takımlarının scout ekipleri, dün akşam Kadıköy'deydi.

Vedat'ı canlı olarak izleyen üç kulübün de golcü futbolcu için olumlu rapor verdikleri öğrenildi.