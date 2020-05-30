Vedat Muriç'in F.Bahçe'ye önerdiği Kosovalı kanat

Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Vedat Muriç, sarı-lacivertlilere bir oyuncu önerisinde bulundu: Elba Rashani...

İsveç doğumlu Kosovalı futbolcu, Norveç'in Odds takımında forma giyiyor. Piyasa değeri 500 bin euro Rashani, her iki kanadın yanı sıra forvette oynayabiliyor.

27 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta 4 gol atıp, 6 asist yaptı. Muriç, piyasa değeri yaklaşık 500 bin euro olan milli takım arkadaşının Fenerbahçe'ye kolayca uyum sağlayıp, önemli katkı vereceği görüşünde.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Rashani'nin sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olması, çok daha düşük bir maliyetle transfer edilmesini sağlayabilir.