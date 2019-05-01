Vedat Muriç'in Fenerbahçe aşkı

Gelecek sezon forvet hattını komple yenilemeyi planlayan Fenerbahçe'de listedeki isimlerden biri Ç.Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç.

Bu sezon 13 gol 7 asistle oynayan Kosovalı golcü, şüphesiz Ç.Rizespor'un başarısında aslan payına sahip.

Golcü futbolcunun transferi için girişimlere başlayan sarı-lacivertli yönetimin Muriç'ten olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Fenerbahçe'ye gelmeyi çok isteyen 25 yaşındaki futbolcu için tek engel ise Çaykur Rizespor'un isteyeceği bonservis bedeli.

Rize ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vedat için başkan Ali Koç'un Çaykur Rizespor ile olan iyi ilişkilerine güvendiği kaydedildi. Muriç'in de transfer için yönetimden anlayış beklediği belirtildi.

Sezon bitiminde resmi olarak harekete geçecek olan yönetim uygun bir bonservisle bu transferi noktalamayı planlıyor.