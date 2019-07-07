Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Galatasaray'la girdiği Vedat Muriç rekabetini kazanan Fenerbahçe'nin, Kosovalı futbolcu için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın teklifinin üzerine çıkan ve 24 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon euro ödemeyi kabul eden Fenerbahçe, ek olarak 2 futbolcuyu kiralık, 2 futbolcuyu da bonservisiyle birlikte Rizespor'a verecek.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferini duyururken kullanılan bir ifade dikkat çekti. Sarı-lacivertliler transferin "UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde" yapıldığını açıkladı.

Bu açıklama, Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play kuralları gereği Vedat'ın bonservisine fazla para veremeyeceği için 4 oyuncuyu Rize'ye gönderdiği şeklinde yorumlandı.

4 OYUNCU GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe'nin bonservisiyle vereceği oyuncuların U21 takımından olacağı belirtiliyor. Bu isimleri ise Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal seçecek. Şu aşamada adı geçen isimler Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan bonservisiyle birlikte, Oğuz Kağan Güçtekin ve Berke Özer kiralık.

Fenerbahçe'nin transfere dahil ettiği oyuncular Rizespor'la görüşecek. Eğer herhangi bir oyuncu Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlayamazsa, takas başka oyuncular üzerinden revize edilecek.