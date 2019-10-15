Vedat Muriç'in galibiyet paylaşımı

EURO 2020 Elemeleri A Grubu 6. maçında Kosova, Priştina Şehir Stadyumu'nda Karadağ'ı ağırladı.

Mücadelenin başından sonun kadar üstün olan taraf Kosova kazandı. Kosova'ya galibiyeti gren golleri 10. dakikada Rrahmani ve 34. dakikada Vedat Muriç attı.

Başarılı performansı ile Fenerbahçe'de dikkat çeken golcü futbolcu Muriç, yükselen çizgisini Milli Takımlar düzeyinde de göstermeye devam ediyor.

Alınan bu sonuçla Kosova puanını 8'e yükseltti. Karadağ ise 3 puanda kaldı.

Öte yandan golcü futbolcu, maçta çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.