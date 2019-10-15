Ensonhaber.com'a dön

Vedat Muriç'in galibiyet paylaşımı

Kosova, Vedat Muriç'in gol attığı maçta rakibi Karadağ'ı 2-0 mağlup etti. Golcü futbolcu ise maç sonu ilginç bir paylaşımda bulundu.

Yorum Yap

EURO 2020 Elemeleri A Grubu 6. maçında Kosova, Priştina Şehir Stadyumu'nda Karadağ'ı ağırladı.

Mücadelenin başından sonun kadar üstün olan taraf Kosova kazandı. Kosova'ya galibiyeti gren golleri 10. dakikada Rrahmani ve 34. dakikada Vedat Muriç attı.

Başarılı performansı ile Fenerbahçe'de dikkat çeken golcü futbolcu Muriç, yükselen çizgisini Milli Takımlar düzeyinde de göstermeye devam ediyor.

Alınan bu sonuçla Kosova puanını 8'e yükseltti. Karadağ ise 3 puanda kaldı.

Öte yandan golcü futbolcu, maçta çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM