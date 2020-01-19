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Vedat Muriç'in gördüğü kart sonrası gözler TFF'de

Rakip takım taraftarları, Vedat Muriç'in Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi gereği 2 maç men cezası alması gerektiğini söylüyor.

| Haber Merkezi
Vedat Muriç'in gördüğü kart sonrası gözler TFF'de
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Fenerbahçe'nin Gaziantep'i değlasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta yaşanan kart olayı karşılaşmanın önüne geçti.

4. sarı kartını gördüğü için Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Kosovalı golcü, bilerek 2. sarı kartı da görüp kartın rengini kırmızıya çevirmişti.

Cezasını kupa maçında çekip Başakşehir mücadelesinde sahada olmak için böyle bir taktiğe imza atan 25 yaşındaki futbolcu, sert eleştirilere maruz kalmıştı.

GÖZLER TFF'DE

Rakip takım taraftarları, sosyal medyada Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesini paylaşarak Vedat'ın 2 maç ceza alması gerektiğini söyledi.

İşte o madde:

MADDE 37 - BİLİNÇLİ KART GÖRME

Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.


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