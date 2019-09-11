Vedat Muriç'in İngiltere maçı performansı: 1 gol 2 asist

EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda yıldızlar topluluğu İngiltere, Vedat Muriçli Kosova'yı St Mary Stadyumu'nda konuk etti.

St. Mary`s Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçta gülen taraf 5-3'le ev sahibi İngiltere oldu. İngiltere’nin gollerini 8. dakikada Raheem Sterling, 19. dakikada Harry Kane, 38. dakikada kendi kalesine Mergim Vojvoda, 44 ve 45 1. dakikalarda Jadon Sancho kaydetti.

VEDAT İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Kosova’da Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamladı. Kosova’nın 1 ve 49. dakikalarda Valon Berisha ile bulduğu gollerin asistini yapan Muric, 55. dakikada ise penaltıdan rakip fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından İngilte 9 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Kosova ise 8 puanla 3. sırada yer aldı.