Vedat Muriç'in örnek aldığı yıldız futbolcular

Fenerbahçe'ye sezon başında Rizespor'dan transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriç, NTV'ye özel bir röportaj verdi.

Kosovalı futbolcu, transfer sürecinden, kendisine örnek aldığı yıldızlara kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Vedat Muriç'in röportajından öne çıkanlar şöyle:

"İlk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı. Sonra Fenerbahçe'den resmi teklif geldi ve kabul ettim. Önce burada şampiyon olayım, sonra Avrupa. Hayallerimden biri İngiltere Premier Lig'i. Fiziksel anlamda mücadele üst düzey ve kendi yapıma da uygun görüyorum.

Türk Milli Takımı için evlak prosedörüne takıldık. Ailede Türk kökenli birini sordular, Türk pasaportum vardı ancak olmadı. Dönemin U21 hocası Abdullah Ercan beni çok beğendiğini söyledi. Olmayınca doğup büyüdüğüm Kosova için seve seve oynamaya başladım.

"ÖRNEK ALDIĞIM 3 FUTBOLCU VAR"

Fenerbahçe'de kendini geliştirmeme gibi bir durum söz konusu değil. Eksik gördüğüm yanlarım da var. Kafa golüm az. Tipik olarak pivot santrfor değilim ama hava toplarımı geliştirmem lazım. Ibrahimovic'in sahadaki sakinliğini, Lewandowski'nin bitiriciliğini örnek alıyorum. Cavani'nın kale önündeki hırsı da beni etkiliyor. Onların bu kısımlarını kendime enjekte etmeye çalışıyorum.

Bu sezon tek hedef şampiyonluk olarak yola çıktık. Geçen sezon tekrar yaşanmayacak. Bunun herkes bilincinde. Her toplantıda da dile getiriyoruz. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, diğer Anadolu kulüpleri... Ligin kalitesinin arttığını düşünüyorum."

