Vedat Muriç'in sakatlığı ne durumda

Kasımpaşa maçında ayak bileğini burkan Vedat Muriç, takımını yalnız bırakmamak için 90 dakika sahada kalmıştı.

Milli takım kampına katılan golcü futbolcuya, doktorlardan izin çıkmadı.

DERECE: GRADE 2

Yapılan inceleme sonucu aday kadrodan çıkarılan 25 yaşındaki futbolcunun, grade 2 bilek burkulması yaşadığı öğrenildi.

Sakatlığın milli araya denk gelmesi, sarı-lacivertliler için bir şans olarak gözükse de golcü futbolcunun, büyük bir sürpriz olmazsa Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kaçıracağı öğrenildi.

RODRİGUES'İN DÖNÜŞÜ 1 AYI BULMUŞTU

Aynı sakatlığı yaşayan Rodrigues'in, sahalara dönüşü 1 ayı bulmuştu.

GRADE 2 BURKULMASI NEDİR?

Orta şiddetli ağrı ve yürüme zorluğu ile sonuçlanır. Eğer spor yapılıyorsa aktiviteye devam etmek pek mümkün değildir. Morarma ve şişme hemen veya birkaç saat sonra ortaya çıkar. (48 saate kadar sürebilir) Bağların bir kısmı koptuğundan ayakta dengesizlik hissedilebilir. Grade 2 ayak bileği burkulması 4-8 hafta arasında iyileşir.