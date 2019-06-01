Vedat Muriç'in tercihi Galatasaray oldu

17 gol 8 asistlik performansıyla büyük takımların dikkatini çeken Vedat Muriç, gönlündeki takımı açıkladı.

Fenerbahçe'nin teklifini reddeden 25 yaşındaki golcü futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray forması giymek istediğini söyledi.

Vedat, "Fenerbahçe de Galatasaray da çok büyük kulüpler. Ancak sarı-kırmızılıları tercih etmem için birçok nedenim var. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve her zaman başarı odaklı bir teknik direktörleri var. Fatih Terim gibi bir hoca ile çalışma düşüncesi bile beni heyecanlandırıyor. Fenerbahçe'de beni bir belirsizlik bekliyor. Transferde benim tercihim belirleyici olacaksa Galatasaray bana daha uygun" dediği öğrenildi.

KARARI RİZE YÖNETİMİ VERECEK

Ancak Vedat her ne kadar Galatasaray'a gitmek istediğini dile getirse de son kararı Ç.Rizespor yönetimi verecek.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerde Fenerbahçe'nin daha fazla para teklif ettiği öğrenildi.

Vedat transferi gündemi uzun süre daha meşgul edecek gibi görünüyor.