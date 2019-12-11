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Vedat Muriç'ten çiğ et yorumu

Fenerbahçeli Vedat Muriç, kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamalarda bir taraftardan gelen "Çiğ etle mi beslendin?" sorusuna esprili bir şekilde "ben nasıl çiğ et yiyeyim" yorumunda bulundu.

| Haber Merkezi
Vedat Muriç'ten çiğ et yorumu
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Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Vedat Muriç, kulübü Fenerbahçe'nin Youtube kanalındaki programın konuğu oldu.

Oldukça sıcak ve samimi bir havada geçen programda Muriç'e "Çiğ etle mi besliniyorsun?" sorusu soruldu.

"NASIL ÇİĞ ET YİYEYİM"

Kosovalı oyuncu da, "Bir çiğ ettir gidiyor ama şuna da açıklık getireyim; ben nasıl çiğ et yiyeyim arkadaşlar? Et yiyorum ama çiğ et yemiyorum" şeklinde esprili bir yanıt vererek izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

ÇİĞ ET MUHABBETİ NEREDEN GELİYOR?

Vedat Muriç'nin eşi Edibe Muriç Instagram hikayesinden: "Çünkü çiğ etle besledim" paylaşımı yapmıştı.

Vedat, eşinin sosyal medyada paylaştığı "Vedat’ı çiğ etle besledim" mesajıyla ilgili olarak ise, "Mesajı henüz görmedim, az pişmiş. Teşekkürler..." şeklinde görüş belirtmişti.

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