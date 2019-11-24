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Vedat Muriç'ten kötü haber geldi

Geçen hafta Vedat Muriç'i aradığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Bana 5 hafta yokum hocam dedi" (kaldı 4 hafta) şeklinde konuştu.

| Haber Merkezi
Vedat Muriç'ten kötü haber geldi
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Vedat Muriç'ten kötü haber geldi

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelileri üzecek bir açıklama yaptı.

Geçen hafta Vedat Muriç'i aradığını söyleyen Dilmen, "Vedat ile geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde' dedim, 'sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah deneyeceğim hocam' dedi. MR'ı bozar diyorum. Tekme yiyor, sonra içeri giriyor, öyle bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Muriqi'nin Fenerbahçe için önemli olduğunu kaydeden yorumcu, "Bazı oyuncular vardır, çok oyuncudur. Size taktik olarak B-C planları getirir. A, daha çok kesin, Vadat var orada dersin. B, gel sana duvar olsun. C, çok baskı yedik, uzun oynayın Vedat'a, topu tutsun dersin" dedi.

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