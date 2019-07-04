Vedat Muriç'ten transfer açıklaması: Gitmiyorum

Makedon santrfor Vedat Muriç, uzun bir aradan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe’yi transferde karşı karşıya getiren isim oldu.

Rizespor, Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe'nin teklifini daha olumlu bulurken, Muriç ise Galatasaray'a gitmek istiyordu. Rize yönetimi, sarı kırmızılı kulübün teklifini az bulunca süreç çok uzadı. Vedat Muriç ise 1 sene sözleşmem kaldı seneye bedavaya giderim düşüncesiyle Rizespor'a rest çekti.

Vedat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanımız Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferimle ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle, sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım"





Ayrıntılar gelecek...