Vedat Muriqi: İnşallah derbide de gol atarım

Süper Lig’de Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “İlk golü yedikten sonra zorlandık ama ikinci yarı oyunun tamamen bizdeydi. İyi mücadele ettik ve sonunda golde geldi. Mutluyuz önümüzde derbi var. Umarım iyi hazırlanıp derbiden 3 puanla döneceğiz” dedi.

"HEDEFİM, EFSANELER ARASINDA YER ALMAK"

Fenerbahçe’deki performansı hakkında konuşan Muriqi, “Bireysel performansımı konuşmak istemiyorum. Sonuçta takım kazanırsa bir şey ortaya çıkar. Elimden geldiği kadar takıma gol olsun, asist olsun, ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum. Dünyadaki kulüplerin scoutları her yerde futbolcu izliyor. Bunların olması normal. Geçen senede 10 hafta kala Fenerbahçe ile ismim anılıyordu. Bu durum beni olumsuz etkilemez, daha büyük başarılar için motive eder. Benim öncelikli hedefim Fenerbahçe burada uzun yıllar oynayıp efsaneleri arasına yazdırmak istiyorum” diye belirtti.

"EMRE ABİNİN SAHADA OLMASI EKSTRA BİR GÜÇ"

Kaptan Emre Belözoğlu hakkında konuşan Kosovalı futbolcu, “Emre abi performansı kariyerini tartışmaya gerek yok. Sahada olması ekstra bir güç. Onun performansını görünce bizde ister istemez son damlamıza kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Emre abi kendini bu kulübün efsanelerine yazdırmış biri. Onun sahada olması büyük avantaj. Bize çok katkı sağlayacak inşallah sakatlıksız bir sezon geçirir” şeklinde konuştu.

"DERBİDE GOL ATMAK İSTERİM"

Galatasaray maçı hakkında görüşlerini belirten Vedat Muriqi, “Bu maçı atlattık ve çok önemliydi moral motivasyon açısından. Bu hafta çok çalışıp derbiye gideceğiz. Takımımız 3 puanı alacak kalitede. Taraftarlarımıza bayram havası yaşatacağız. Derbide gol atmak isterim herkes ister. O sahada takımım için ne kadar katkı sağlarsam mutlu olurum. İnşallah derbide gol bana da nasip olur” ifade etti.

"FALCAO, DÜNYA ÇAPINDA BİR FORVET"

Hedefleri ve Falcao sorusuna cevap veren Muriqi, “Ben hiçbir zaman gol hedefi koymadım. Hedefe ulaşırsam sonra kendimi rölantiye alacakmışım gibi hissediyorum. Elimden geldiği kadar atmaya çalışacağım. Falcao kendini kanıtlamış dünya çapında bir forvet. Ben Fenerbahçe için, o Galatasaray için ter döküyor” dedi.