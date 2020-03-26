Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in testleri negatif

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının ülkemizde de günden güne etkisini artırması ve spor camisından önemli isimlerin de salgına yakalanması üzerine kulüpler, oyuncu ve teknik ekiplerine test yapmaya başlamıştı.

Fenerbahçe, sonuçlar geldiğinde resmi siteden açıklama yapacağını duyursa da Vedat Muriçve Serdar Aziz'in temsilcisi Haluk Canatar, oyuncularıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

''HER İKİSİ DE NEGATİF''

İki oyuncunun da test sonuçlarının geldiğini belirten Haluk Canatar, ''Temsilcisi olduğum Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in yapılan koronavirüs testleri negatif çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.