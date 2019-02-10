Vedat Muriqi yanlışlıkla harika bir gol attı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında ligde oynadığı son 3 maçını kazanan Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve galibiyet serisi son buldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

VEDAT MURİQİ'DEN MÜKEMMEL GOL

Karşılaşmaya etkili başlayan Çaykur Rizespor henüz 6. dakikada öne geçmeyi başardı. Sağ kanatta topla buluşan Vedat Muriqi, orta açmak isterken mükemmel bir gol attı: 1-0. Kosovalı futbolcu, gol sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Konuk ekip Antalyaspor golden sonra oyunu degelemeyi başarırken ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde beraberlik golü için Çaykur Rizespor savunmasına zor anlar yaşattı. Ancak kaleci Gökhan Akkan'ın da başarılı müdehalelerinin etkili olduğu kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı 1-0'lık Çaykur Rizespor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı her iki takımda yüksek tempoda geçen karşılaşmada her iki takımda net gol fırsatları üretmekte zorlanmadı. Antalyaspor 52. dakikada Fredy ile gole çok yaklaşırken, şutu direkten oyun alanına geri döndü. Ataklarını sürdüren Antalyaspor, 68. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Beraberlik golünden sonra her iki takımda galibiyet golünü bulabilmek için risk aldı. Çaykur Rizespor 90+1'de galibiyet golüne çok yaklaştı.

Aatif'in ceza sahası ön çizgisinde yaptığı vuruş direkten oyun alanına döndü. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Rize'de puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 22'ye, Antalyaspor ise 29'a yükseltti.