Vedat Muriç'e milli davet

Sezon başında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, ülkesi Kosova'nın EURO 2020 elemelerinde karşılaşacağı Çekya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna davet edildi.
Süper Lig'de iilk iki haftayı da boş geçmeyen oyuncu, Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında Kosova'nın en büyük kozu olacak.
Muriç, geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla çıktığı 34 lig maçında 17 gol 8 asistlik bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:
Kaleci: Samir Ujkani, Arijanet Muric (Nottingham Forest), Visar Bekaj (Priştine)
Defans: Amir Rrahmani (Hellas Verona), Fidan Aliti (Kalmar), Mergim Vojvoda (Standart Liege), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Leart Paqarada (SV Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen), Mirlind Kryeziu (Zürih)
Orta saha: Idriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Lazio), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Edon Zhegrova (Basel), Florent Muslija (Hannover 96), Elbasan Rashani (Odds BK), Bernard Berisha (Akhmat Grozny)
Forvet: Vedat Muric (Fenerbahçe), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)