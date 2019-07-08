Vedat'ın kaçıran G.Saray'ın 4 golcü adayı

Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç için Fenerbahçe'yle yarışan Galatasaray, Kosovalı golcüyü ezeli rakibine kaptırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 4 forveti gündemine aldı.

ÖNCELİK TETTEH VE HERHANDEZ

Galatasaray'ın öncelikli hedefi Diagne'yi satmak. Senegalli golcüyü 13-15 milyon euro bandında satmayı planlayan sarı-kırmızılı takım, Mitroglou'nu da göndererek forvet hattını yenilemenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'ın listesindeki 4 isim şöyle: Chicharito, Okaka, Tetteh ve Ighalo.

Terim, Diagne ve Mitroglou'nun elden çıkarılması durumunda bu 4 isimden ikisinin alınmasını istedi. Öncelikli hedefler ise Chicharito ve Tetteh. Diagne'nin satılıp, Mitroglou'nun takımda kalması durumunda ise sadece 1 forvet kadroya dahil edilecek.

West Ham'dan ayrılması beklenen Javier Hernandez'e (Chicharito) talip olan Galatasaray, Fiorentina ile yarış halinde. İtalyan basını, Meksikalı oyuncunun iki takımdan birini tercih edeceğini yazdı.

Sparta Prag forması giyen Tetteh, deneyimli hocanın geçen sezonun devre arasında istediği isimdi. Genç futbolcunun kulübüyle bonservisi konusunda anlaşamayan Galatasaray, yeniden devreye girdi. 21 yaşındaki Ganalı futbolcu için Sparta Prag'ın 8 milyon euro istediği belirtiliyor.

Galatasaray'ın alternatif olarak görüştüğü isimlerden olan Okaka için Watford'un 5 milyon euro istediği öğrenildi. İngiliz ekibinin bonserviste indirime gitmesi durumunda Okaka'nın diğer adayların durumuna göre sarı-kırmızılı formayı giyebileceği aktarıldı.

Listenin son sırasında yer alan Ighalo'nun Çin ekibi SH Shenhua ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Çin'de 7 milyon euro yıllık kazanan Nijeryalının maaşı sarı-kırmızılı yönetimi zorlayan faktör.