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Vedatlı Kosova, Doha'da İsveç ile oynayacak

Sarı-lacivertli takımın yükselen yıldızı Vedat Muriç, 12 Ocak 2020’de Katar’da sahaya çıkacak. Kosova ile İsveç, Doha’da özel maçta karşılaşacak.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, ülkesi Kosova ile birlikte Katar’ın başkenti Doha’ya gidiyor. Kosova ve İsveç futbol federasyonları tarafından yapılan anlaşma ile 12 Ocak 2020 tarihinde Doha’da bir hazırlık maçı yapılacak.

MURİÇ KATARLI FUTBOLSEVERLERİN ÖNÜNE ÇIKACAK

İsveç-Kosova maçı Katar’da oynanacak. Kosova Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, maçın oynanacağı doğrulandı. Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri toplayan Muriç, Katar’da futbolseverlerin önüne çıkacak.

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