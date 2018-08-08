Veli ihtarname çekince kulüpten kovuldu

Beşiktaş geçtiğimiz hafta Veli Kavlak'ın sözleşmesini apar topar feshetti.

Hiç beklenmedik bir anda yapılan bu fesih sonrası Veli Kavlak da kamuoyuna, "Beşiktaş ile olan sözleşmem tarafıma ulaşan fesihname ile sonlanmış bulunmaktadır. Beşiktaş'a hizmet ettiğim 7 yıllık sürenin sonunda sözleşmemin bu şekilde tek taraflı olarak feshedilmesi beni derinden üzmüş bulunmaktadır. Her ne kadar üzücü bir şekilde ayrılmam gerekmiş olsa da, Beşiktaş camiasına ve büyük taraftarına olan sevgim hiçbir zaman değişmeyecektir" şeklinde bir açıklama yaptı.

İki sezondur sakat olmasına rağmen Veli Kavlak'ın sözleşmesini feshetmeyen Beşiktaş yönetimi, sakatlığı geçmek üzere olan oyuncu hakkında neden böyle ani bir karar almıştı?

MADEM İSTİYORSUN GÜLE GÜLE

Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan bilgiler gerçekten ilginçti. Beşiktaş'ta iki sezondur topa ayağını değdirmemesine rağmen sezonluk 1.6 milyon euro para kazanan (2 yılda yaklaşık 20 milyon TL) Veli Kavlak, geciken alacakları için herkesten önce ihtarname çekmişti.

Kulübe, "Geciken alacaklarımı ödemezseniz tek taraflı sözleşmemi feshedeceğim" yazısı gönderen Veli'nin ihtarnamesini gören Başkan Fikret Orman, çıldırdı.

Bunca özveriye karşılık Veli'nin tavrından müthiş rahatsızlık duyan Orman, derhal sözleşmesinin feshedilmesi talimatını verdi. Veli'nin mukavelesi tek taraflı feshedildi ve kendisine de durum bildirildi. Böylece Veli, tek taraflı sözleşme feshi için bir takım bürokratik sıkıntılara katlanmaktan da kurtarıldı.