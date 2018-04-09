Veli Kavlak 3 yıl sonra sahalara döndü

Yaklaşık 3 yıldır sakatlığı sebebiyle düzenli oynama şansı bulamayan Veli, Beşiktaş U21- Göztepe U21 karşılaşmasında sonradan oyuna girdi, formasına kavuştu.

VELİ SAHADA DÖNDÜ

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya siyah beyazlılar; Ersin, Süleyman, Abdullah, Alpay, Mehmet, Burak, Kartal, Mertcan, Oğuzhan, Mustafa ve Berke 11'i ile başladı.

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyamayan Beşiktaş, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda bulduğu gol ile siyah beyazlılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın golünü Oğuzhan kaydetti.

3 YILDIR SAKATLIKLARLA BAŞI BELADA

Karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterdiğinde bir dönem futbolu bıraktığı iddia edilen Veli Kavlak oyuna girdi. Son olarak 26 Ocak 2017'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçta görev alan Veli Kavlak, Beşiktaş'ın U21 liginde Göztepe ile yaptığı karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu.

Veli Kavlak, her ne kadar geçen yıl 26 Ocak'ta forma şansı bulsa da 3 seneye yakındır çeşitli sakatlıkları yüzünden düzenli forma giyemiyor.