Veli Kavlak: İnşallah en kısa zamanda döneceğim

Beşiktaş'ın eksi futbolcusu Veli Kavlak, geçtiğimiz ara transfer döneminde de bir takımla anlaşamamıştı.

Yaşadığı omuz sakatlığı ve yanlış ameliyat nedeniyle yıllardır sahalara dönemeyen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, Beşiktaş yönetimi tarafından 2018 yılında feshedilmişti.

VELİ KAVLAK ORTAYA ÇIKTI

O tarihten bu yana bireysel olarak çalışmalarını sürdürse de futbola dönemeyen Veli'den mesaj var...

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Veli Kavlak, yeniden sahalara dönmek istediğini ve bunun için mücadele edeceğini söyledi.

İşte Veli Kavlak'ın açıklamaları şu şekilde:

"KADEME KADEME ÇALIŞIYORUM"

"Münih'te şu an sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sadece burada, genel olarak Almanya'da değil. Tuhaf bir durum devam ediyor. Gelecekte ne olacak bilemiyoruz."

"Fizik tedavi merkezi kaldığım yerin yanında. Orada bir doktor ve fizyoterapist eşliğinde çalışıyorum. Kademe kademe gidiyoruz. İnşallah en kısa zamanda döneriz."

"DAHA PES ETMEDİM"

"Daha pes etmedim. Elimden geleni yapıyorum. İyileştikten sonra ağrısız futbol oynamak istiyorum."

"Doktorum birkaç yıl daha oynayabileceğimi söylüyor. Geçmişteki travmaları atlattıktan sonra, bir savaş olacak ama... Ben hazırım."