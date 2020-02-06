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Veli Kavlak kayıplara karıştı

Yaşadığı omuz sakatlığı yüzünden yıllardır sahalara dönemeyen Veli Kavlak, futbolu bırakma noktasına geldi.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın eksi futbolcusu Veli Kavlak, geçtiğimiz ara transfer döneminde de bir takımla anlaşamadı.

YANLIŞ AMELİYAT KURBANI

Yaşadığı omuz sakatlığı ve yanlış ameliyat nedeniyle yıllardır sahalara dönemeyen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, Beşiktaş yönetimi tarafından 2018 yılında feshedilmişti.

O tarihten bu yana bireysel olarak çalışmalarını sürdürse de futbola dönemeyen Veli'nin, yeşil sahalara veda edebileceği konuşuluyor.

SON MAÇINI 26 OCAK 2017'DE OYNAMIŞTI

Tecrübeli oyuncu, son olarak 26 Ocak 2017 tarihinde oynanan Beşiktaş-Kayserispor mücadelesinde forma giymişti.

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