Veli Kavlak kayıplara karıştı

Beşiktaş'ın eksi futbolcusu Veli Kavlak, geçtiğimiz ara transfer döneminde de bir takımla anlaşamadı.
YANLIŞ AMELİYAT KURBANI
Yaşadığı omuz sakatlığı ve yanlış ameliyat nedeniyle yıllardır sahalara dönemeyen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, Beşiktaş yönetimi tarafından 2018 yılında feshedilmişti.
O tarihten bu yana bireysel olarak çalışmalarını sürdürse de futbola dönemeyen Veli'nin, yeşil sahalara veda edebileceği konuşuluyor.
SON MAÇINI 26 OCAK 2017'DE OYNAMIŞTI
Tecrübeli oyuncu, son olarak 26 Ocak 2017 tarihinde oynanan Beşiktaş-Kayserispor mücadelesinde forma giymişti.